Число пострадавших от взрыва на заводе в России достигло 85 человек
Среди них 39 — работники завода
Министерство здравоохранения России сообщает, что после взрыва в цехе по производству тротила на заводе Кристалл в городе Дзержинске Нижегородской области за медицинской помощью обратилось 85 человек.
Среди них 39 — работники завода.
"По последним данным, в связи со взрывом на территории завода Кристалл всего за медицинской помощью обратилось 85 человек, 39 работников завода и 46 жителей города", — сообщили в Минздраве РФ.
На стационарном лечении находятся 16 человек, из них одна пациентка в тяжелом состоянии, близком к среднему, 15 – в средней степени тяжести. Амбулаторная помощь оказана 69 пациентам.
Ранее сообщалось, что число пострадавших после взрывов на заводе по производству тротила в Дзержинске Нижегородской области РФ возросло до 79 человек.
Напомним, что прошлым летом в Нижегородской области произошла другая авария на военном предприятии – на одном из крупнейших в России производителей боеприпасов, детонаторов, заводе им. Свердлова, прогремел взрыв, в результате которого трое человек пострадали и еще трое погибли.
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