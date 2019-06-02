Число пострадавших от взрыва на заводе в России достигло 85 человек

Среди них 39 — работники завода

Фото: Reuters/МЧС России.

Министерство здравоохранения России сообщает, что после взрыва в цехе по производству тротила на заводе Кристалл в городе Дзержинске Нижегородской области за медицинской помощью обратилось 85 человек.

Среди них 39 — работники завода.

"По последним данным, в связи со взрывом на территории завода Кристалл всего за медицинской помощью обратилось 85 человек, 39 работников завода и 46 жителей города", — сообщили в Минздраве РФ.

На стационарном лечении находятся 16 человек, из них одна пациентка в тяжелом состоянии, близком к среднему, 15 – в средней степени тяжести. Амбулаторная помощь оказана 69 пациентам.

Ранее сообщалось, что число пострадавших после взрывов на заводе по производству тротила в Дзержинске Нижегородской области РФ возросло до 79 человек.

Напомним, что прошлым летом в Нижегородской области произошла другая авария на военном предприятии – на одном из крупнейших в России производителей боеприпасов, детонаторов, заводе им. Свердлова, прогремел взрыв, в результате которого трое человек пострадали и еще трое погибли.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Число пострадавших от взрыва на заводе в России достигло 85 человек". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"