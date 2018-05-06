Число задержанных на протестах в России значительно возросло

5 Мая 2018, 20:00

Самое большое число задержанных в Москве 


В 21 городе Российской Федерации во время акций "Он нам не царь" задержали по меньшей мере 1348 человек. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

Больше всего людей задержали в Москве – 572 активистов. В свою очередь, 180 демонстрантов были задержаны в Санкт-Петербурге, в Челябинске — 164, в Якутске — 75, в Тольятти — 63, в Краснодаре — 48, в Астрахане — 45, в Красноярске — 45, в Калуге — 28, в Новокузнецке — 27, в Белгороде — 20, в Самаре — 19, в Владимире  — 18, в Воронеже — 16, в Пензе — 7, в Благовещенске — 6, в Кургане — 6, в Твери — 5, в Кемерово — 2, в Екатеринбурге — 1, в Томске — 1.

Напомним, в разных городах России на антипутинских акциях были задержаны сотни человек, против людей применяют силу. Российские силовики сильно не разбирались и "паковали" в автозаки даже простых прохожих.

Кроме того, во время несанкционированного местными властями митинга в Москве задержали оппозиционера Алексея Навального. Политик сопротивлялся правоохранителям, которым пришлось тащить Навального в автозак за руки и ноги.
Россия, протесты, задержания

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