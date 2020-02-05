"Чтобы не было лишних контактов": эвакуированных из Китая россиян отправят в Сибирь под охрану Росгвардии

РФ создаст в Сибири карантинную зону для россиян и иностранцев, эвакуированных из китайской провинции Хубей из-за вспышки коронавируса.
Об этом сообщает руководитель Роспотребнадзора Анна Попову, прибывшая во вторник в Тюмень.
"Два периметра ограждения и охрана Росгвардии выставлены вокруг реабилитационного центра, где будут размещены эвакуированные из Китая. В учреждении есть условия для соблюдения режима, дезинфекционная камера. Закуплены игрушки, поставлены телевизоры. Всем эвакуированным нужно прожить в центре 2 недели", - говорится в сообщении.
По прибытии пассажиры пройдут дополнительный осмотр на летном поле, а также таможенный досмотр и пограничный контроль, "чтобы не было лишних контактов".
Как сообщалось, в России выявлены два человека с коронавирусной инфекцией – в Забайкальском крае и в Тюменской области, оба заболевших – граждане Китая. Они и контактировавшие с ними лица госпитализированы.
По состоянию на 4 февраля количество заболевших пневмонией, которую вызывает новый тип коронавируса, составляет 20 438 человек. 425 зараженных погибли.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) расценивает вспышку вируса 2019-nCoV как эпидемию с многочисленными очагами, а не как пандемию.
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