Дело на десятки миллиардов долларов: как Китай соперничает с Россией за Казахстан

Председатель Китая Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

В Казахстане, где недавно прошла смена власти от Нурсултана Назарбаева в Касым-Жомарту Токаеву , нарастает соперничество Китая и России, сообщает dsnews.ua.

В Казахстане на китайские деньги реализуется свыше 2,5 тыс. проектов в финансовой, банковской, торгово-промышленных сферах общей стоимостью в десятки миллиардов долларов. На долю китайских компаний в Казахстане приходится 20-25% нефтедобычи – ненамного меньше, чем на долю госпредприятия "Казмунайгаз", говорится в статье.

На китайский кредит сейчас строятся две трассы республиканского значения в Восточно-Казахстанской области. Также Казахстан и Китай договорились построить общую плотину на реке Хоргос. Кроме того, Китай перенес в Казахстан 51 свое предприятие.

Богатый углеводородами регион (речь в данном случае идет о Казахстане и Туркменистане) становится альтернативным источником обеспечения Поднебесной энергоресурсами, что позволило Пекину ослабить зависимость в этой сфере от Москвы. При этом российский экспорт в Поднебесную более чем наполовину (58%) состоит из энергоресурсов, пишет издание.

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Центральной Азии принадлежит в китайской диспозиции очень важное место. В первую очередь это коридор Китай – Центральная Азия – Западная Азия, в который помимо пяти центральноазиатских стран входят и Турция с Ираном. Транспортный путь через ЦА интересует Китай больше других, например, Пакистанского коридора, благодаря относительной стабильности. Главная роль в нем отводится самой "спокойной" стране региона – Казахстану, пишет "ДС".

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В той или иной степени едва ли не все казахское руководство, особенно его молодое поколение, так или иначе связано с Китаем, прошло его университеты или корпорации. Но низшие социальные слои побаиваются китайцев, небезосновательно опасаясь колонизации, говорится в статье.

Россия, в свою очередь, тешит себя иллюзией, состоящей в разделе с Китаем великодержавных функций в постсоветской Центральной Азии. По мнению Москвы, ее сфера – безопасность. В Кремле считают, что Китай, несмотря на то что его экономика, по данным МВФ, примерно в восемь раз превышает российскую, уступил России ведущую роль в создании архитектуры безопасности в регионе. Себе же Пекин взял роль создателя экономической архитектуры. Это позволяет ему эффективно влиять на регион, но притом чаще оставаться в тени, пишет издание.

В то же время интеграционные инициативы Москвы и Пекина полностью противоречат друг другу, так как ЕАЭС и ОДКБ замыкают страны региона на Москву, и работает это плохо, в то время как "Один пояс и один путь" вливает эти государства в открытый и глобальный китайский проект. Как показал пример Кыргызстана, а вскоре по этому пути пойдут и Казахстан с Таджикистаном, Пекин все менее заинтересован в охранных услугах России. А значит, на место российских баз рано или поздно придут базы китайские, делает вывод "ДС".

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Нурсултан Назарбаев предложил провести в Казахстане встречу России, Китая, США и ЕС.

Напомним, 19 марта 78-летний Назарбаев подписал указ о сложении полномочий президента республики с 20 марта. Он решил временно передать обязанности президента председателю Сената Касым-Жомарту Токаеву. После этого Токаев сложил с себя полномочия председателя Сената парламента Казахстана и приступил к исполнению обязанностей президента страны.

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