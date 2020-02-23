Россиян поздравили с 23 февраля военной техникой НАТО

Член путинской партии Евгений Матушкин жестко опозорился с поздравлениями в День защитника Отечества

В России, где ранее представили нелепейший логотоп 75-ой годовщины победы во Второй мировой войне, высокопоставленный член партии президента Владимира Путина оконфузился в День защитника Отечества, который россияне отмечают 23 февраля.

Как сообщают российские СМИ, накануне на своей странице в соцсети ВКонтакте председатель Тамбовской областной думы РФ Евгений Матушкин опубликовал поздравительный коллаж с военной техникой стран НАТО – истребителем, танком и авианосцем.

"А почему самолет ВВС США на открытке? И американский авианосец? Да и танк не имеет абсолютно никакого отношения к армии России", — задали тамбовскому "единороссу" логический вопрос в комментариях.

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После этого Матушкин удалил запись и разместил на странице новое поздравление с нейтральной открыткой.

Изначальная публикация Матушкина

Отредактированная версия

Впрочем, россиянам не привыкать к подобным казусам – власть регулярно "радует" их поздравлениями с иностранной техникой. Например, в Амурской области после ремонта на памятнике воинам, погибшим в годы Второй мировой, появились силуэты воинов НАТО.

Напомним, что в Украине День защитника отечества отменили еще в 2014 году. Пятый президент Украины Петр Порошенко назначил другую важную дату — День защитника Украины, который отмечается ежегодно 14 октября. Как уже сообщал сайт "Сегодня", в этот же день отмечается День казачества и Покров Пресвятой Богородицы.

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