Добровольно-принудительно: в России вакцину от коронавируса будут испытывать на солдатах

Над этим препаратом россияне начали работу в начале апреля

В России, где коронавирус убил больше 5 тысяч человек, вакцину от COVID-19 будут испытывать на 50 военнослужащих. Об этом сообщает "Эхо Москвы".

Участие в испытаниях военных в Минобороны страны назвали добровольным. Их будут проводить в Центральном научно-исследовательском институте. Военнослужащие, в том числе и пять женщин, заедут туда сегодня, 3 июня. Их там предварительно обследуют и подготовят к эксперименту.

Над этой вакциной в институте работают с начала апреля. Доклинические исследования препарата, как рассказал министр обороны Сергей Шойгу, должны были закончиться к 1 июня. А клинические испытания планируют завершить к концу июля.

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Ранее мы рассказывали, что российские власти придумали, как "легализовать" умалчивание истинных масштабов эпидемии. 27 мая Минздрав РФ рекомендовал не включать пациентов с бессимптомным протеканием болезни ни в статистику заболеваемости, ни в статистику смертности.

Также напомним, что, несмотря на стремительный рост смертности от коронавируса в стране, в Роспотребнадзоре разрешили большинству регионов России снимать карантинные ограничения.

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