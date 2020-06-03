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Добровольно-принудительно: в России вакцину от коронавируса будут испытывать на солдатах

3 июня, 08:31

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Над этим препаратом россияне начали работу в начале апреля

В России, где коронавирус убил больше 5 тысяч человек, вакцину от COVID-19 будут испытывать на 50 военнослужащих. Об этом сообщает "Эхо Москвы".

Участие в испытаниях военных в Минобороны страны назвали добровольным. Их будут проводить в Центральном научно-исследовательском институте. Военнослужащие, в том числе и пять женщин, заедут туда сегодня, 3 июня. Их там предварительно обследуют и подготовят к эксперименту.

Над этой вакциной в институте работают с начала апреля. Доклинические исследования препарата, как рассказал министр обороны Сергей Шойгу, должны были закончиться к 1 июня. А клинические испытания планируют завершить к концу июля.

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Ранее мы рассказывали, что российские власти придумали, как "легализовать" умалчивание истинных масштабов эпидемии. 27 мая Минздрав РФ рекомендовал не включать пациентов с бессимптомным протеканием болезни ни в статистику заболеваемости, ни в статистику смертности.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Россия эпидемия военные вакцина испытания препарат коронавирус

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