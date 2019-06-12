Дочь Пескова заметили на акции в поддержку журналиста Голунова

Очевидцы засняли на видео, что Пескова в компании молодого человека присутствует на акции

Фото: instagram.com/stpellegrino

Дочь пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова Елизавету заметили на акции в поддержку журналиста Ивана Голунова в Москве, которого недавно обвиняли в сбыте наркотиков.

Она разместила stories Instagram, но позже ее удалила. Также очевидцы засняли на видео, что Пескова в компании молодого человека присутствует на акции.

Напомним, что 6 июня Иван Голунов был задержан в центре Москвы. Позже полицейские заявили, что при себе и дома мужчина хранил наркотики.

На суде защита журналиста указывала на многочисленные нарушения в действиях полицейских и допускала, что во время задержания правоохранительные органы подкинули наркотики.

Благодаря большой поддержке и давлению со стороны общественности Голунова отпустили, а дело против него закрыли.

Как мы уже писали, с момента задержания Голунова в Москве и других городах России проходили демонстрации в поддержку задержанного и свободы слова.

Позже также стало известно, что на пакетах с наркотиками, которые якобы нашли у Голунова, были обнаружены ДНК нескольких человек.

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