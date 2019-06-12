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Месть за расследования о коррупции и 400 задержанных митингующих: что нужно знать о деле Ивана Голунова

12 июня, 18:46

В Москве освободили журналиста, которому полицейские подбросили наркотики

Фото: REUTERS/Tatyana Makeyeva
Фото: REUTERS/Tatyana Makeyeva.

В России пресловутая статья криминального кодекса 228 (хранение и попытка сбыта наркотиков, что в особо крупных размерах может стоить пожизненного) давно уже превратилась в инструмент борьбы государства с неугодными. Но последнее на данный момент такое крупное дело – "дело Голунова" – показало, что под давлением общественного мнения карательная система может дать сбой.

Историю злоключений российского журналиста-автора громких расследований Ивана Голунова читайте в специальном материале сайта "Сегодня".  

О чем писал Иван Голунов

36-летний Иван Голунов – корреспондент отдела расследований интернет-издания "Медуза". Издание ВВС называет его в числе одного из самых заметных в России журналистов-расследователей. Главные темы расследований Голунова – коррупция в мэрии Москвы. Среди других злоупотреблений, который расследовал Голунов, также можно назвать дела черных риэлторов и как работает похоронный бизнес.

По данным журналистов ВВС, именно расследование "Медузы" о похоронном бизнесе, которое вышло в августе прошлого года и над которым Голунов продолжал работать в последнее время, и стало причиной уголовного преследования журналиста. Как пишет "Медуза", контроль над похоронным бизнесом в России постепенно переходит от людей, близких к криминальным структурам, к людям, связанным с государством. При этом похоронные компании часто связаны с организованной преступностью, а переделы рынка сопровождаются убийствами.

Арест и реакция общественности

Голунов был задержан 6 июня. ГУВД Москвы сообщило, что у задержанного при личном досмотре было якобы обнаружено 5 свертков наркотического вещества "производное N-метилэфедрона" общей массой около 4 граммов. При обыске квартиры журналиста якобы были обнаружены еще наркотики (согласно информации правоохранителей, кокаин) и весы для их расфасовки. Во время задержания Голунов был избит. В его отношении было возбуждено уголовное дело по ст. 30 и 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). 8 июня Голунов был отправлен под домашний арест на два месяца.

Задержание журналиста вызвало широкое общественное возмущение. Три ведущих российских деловых издания, "Ведомости", "Коммерсант" и РБК вышли в понедельник с фразой "Мы Иван Голунов" на первой полосе. Во вторник к ним присоединились "Православие и мир", телеканал "Дождь", Bell – всего более 10 изданий. За Ивана Голунова вступились не только коллеги, в том числе с федеральных телеканалов, но также политики и артисты: в его защиту выступили Юрий Шевчук, Леонид Парфенов, Владимир Познер, Борис Гребенщиков и многие другие известные люди.

Интернет-издание "Медиазона" опубликовало открытое письмо "За нами пришли".

"У нас нет сомнений, что задержание связано с работой Голунова, а наркотические вещества ему подбросили — грубо и демонстративно. Чтобы запугать всех нас. Его били в полиции. К нему не пускали адвоката. Скоро суд может отправить его в СИЗО", – говорилось в сообщении издания.

7 июня журналисты в Москве вышли на пикет у здания МВД РФ на Петровке в знак протеста против задержания корреспондента "Медузы".  Во время пикетов были задержаны 12 человек, но полиция не составила на них протоколы и все они вскоре были отпущены. Об этом сообщил один из задержанных журналистов в Twitter.

Какие нарушения допустила полиция

Проанализировав дело Голунова, журналисты РБК отметили ряд следующих нарушений:

  • сотрудники полиции Западного административного округа Москвы провели задержание Ивана Голунова на территории другого округа;
  • оперативникам, которые, якобы, три месяца "разрабатывали" Голунова, не были известны ни его поставщики, ни его клиентура, по утверждению полиции регулярно покупавшая у журналиста наркотики;
  • Голунов не был задержан с поличным, при попытке продажи наркотика, как это обычно происходит в подобных случаях – он был задержан просто на улице;
  • протокол задержания был составлен почти через 12 часов после самого задержания. По информации директора фонда "Общественный вердикт" Натальи Таубиной, время до составления протокола используеется для выбивания показаний у задержанных;
  • понятой при задержании был хорошим знакомым оперативников;
  • сразу после обнаружения наркотиков в вещах Голунова не была проведена химико-биологическая экспертиза. Смывы с рук и срезы ногтей, которые дают информацию о контакте подозреваемого с наркотиком, были взяты лишь спустя 48 часов после задержания;
  • фотографии нарколаборатории в квартире Голунова, предъявленные полицией, были сделаны в какой-то другой квартире и тд и тп.  

Полицейские жестоко разогнали митинг в поддержку Голунова

Во вторник, 11 июня, стало известно, что Ивана Голунова освободили , а в отношении полицейских, которые задержали расследователя "Медузы", начали проверку


Как сообщил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, соответствующее решение было принято 11 июня в связи с недоказанностью участия подозреваемого в совершении преступления – торговле наркотиками.

"По результатам проведения биологических, криминалистических, дактилоскопических и генетических экспертиз принято решение о прекращении уголовного преследования гражданина Ивана Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления", – заявил глава МВД, добавив, что в этот же день журналиста освободят из-под домашнего ареста и снимут все обвинения.

Колокольцев также заявил, что в отношении полицейские, которые задержали Голунова, начата проверка, на время которой их отстранили от работы.

Снятия с Голунова обвинений в торговле наркотиками поприветствовали в Евросоюзе. Об этом написала в Twitter представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.

"Решение снять обвинения в отношении занимающегося расследованиями журналиста Ивана Голунова является позитивным итогом в этом конкретном случае. Однако тенденция в отношении свободы средств массовой информации в России продолжает внушать опасения. Независимые, а также критические голоса являются неотъемлемой частью процветающего общества", — подчеркнула представитель внешнеполитической службы ЕС.

Несмотря на относительный хэппи-энд, история с арестом Голунова получила неожиданное продолжение. В среду, 12 июня, уже после освобождения журналиста, в его поддержку в центре Москвы состоялась несанкционированная акция. Несколько сотен москвичей собрались в центре российской столицы у памятника Грибоедову и организовали несанкционированный марш к главному зданию Министерства внутренних дел РФ.

Участники пришли на акцию в майках с надписью "Свободу Голунову", а также раздавали листовки с фамилиями людей, обвиненных в торговле наркотиками, хотя на самом деле они занимались активной общественной деятельностью. В листовках также упоминались граждане Украины, в частности, Владимир Присич. Кроме того, некоторые участники акции пришли с плакатами в поддержку Олега Сенцова, Александра Кольченко, крымских татар и военнопленных украинских моряков.

В ходе разгона акции протеста ОМОН пустил в ход дубинки – всего было задержано более 400 митингующих. Среди задержанных оказались журналисты "Коммерсанта", "МБХ-Медиа", "Медузы", "Дождя", "Ведомостей", Reuters, Der Spiegel, The Village и других изданий. Кроме того, на марше в поддержку Ивана Голунова был задержан оппозиционер Алексей Навальный.  

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Тег Россия, журналист, митинг, омон, справка сегодня, Голунов

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