В России рухнул вертолет с десятками людей: есть пострадавшие

Ми-8 опрокинулся на бок при посадке в Красноярском крае - несколько человек попали в больницу

Фото: ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю

В России произошло очередное воздушно-транспортное ЧП – спустя всего несколько месяцев после авиакатастрофы Ми-8 под Саратовом вертолет такой же модели с десятками людей на борту попал в аварию в Красноярском крае.

Как сообщили в местном ГУ МЧС РФ, инцидент случился в районе населенного пункта Байкит в Эвенкийском районе около 12:45 по местному времени (7:45 по Киеву).

Воздушное судно принадлежало авиакомпании "КрасАвиа". Спасатели считают предположительной причиной аварии погодные условия – вертолет мог попасть в снежный вихрь.

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Данные о находившихся на борту разнятся – от 24 до 29 человек, включая трех членов экипажа. Также до конца неясны обстоятельства случившегося – одни СМИ пишут, что вертолет с вахтовиками-нефтяниками опрокинулся на бок при посадке, а другие – при взлете.

В результате произошедшего у вертолета были повреждены хвостовая балка и лопасти несущего винта. Также сообщается о трех пострадавших – их госпитализировали в некритическом состоянии.

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Российская прокуратура уже начала проверку по данному факту.

Напомним, в прошлом год в России потерпел крушение другой Ми-8, рухнув в Красноярском крае. На его борту находились три члена экипажа и 15 пассажиров-вахтовиков, все погибли. Позже стало известно, что за несколько секунд до катастрофы пилота пытались предупредить, но это не помогло.

Кроме того, ранее в Московской области произошла новая авиакатастрофа – частный двухместный вертолет зацепился за линию электропередачи и упал в водохранилище.

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