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В Ингушетии во время перевозки военные уронили огромную самоходку "Пион"

Сегодня, 17:42

Речь идет о 203-мм самоходной пушке 2С7 "Пион", утверждают журналисты

Фото: Минобороны РФ
В Ингушетии во время перевозки военные уронили огромную самоходку "Пион" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a76/607/5c8a76607dde2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a76/607/5c8a76607dde2.jpg Россия Речь идет о 203-мм самоходной пушке 2С7 «Пион», утверждают журналисты

В результате аварии в России перевернулось артиллерийское орудие. Инцидент произошел 14 марта при выезде из столицы республики Ингушетия, Магаса во время следования по дороге общего пользования.

Как пишут российские СМИ, речь идет о 203-мм самоходной пушке 2С7 "Пион", которая находится на вооружении расположенной неподалеку артиллерийской бригады.

ДТП произошло после опасного маневра, который легковой автомобиль совершил перед военным тралом, на котором перевозили орудие. В результате случилось столкновение и грузовая машина опрокинулась.

Как утверждают российские военные, в ходе инцидента ни техника, ни люди не пострадали.

В ближайшее время установку вывезут с проезжей части и доставят в пункт постоянной дислокации.

Напомним, ранее на этой неделе в России опрокинулся на трассе ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С". ДТП произошло на трассе остров Русский – Патрокл в районе автодорожной развязки возле бухты Патрокл.

Кроме того, мы писали, как в прошлом месяце в результате ДТП в оккупированном Крыму опрокинулась в кювет самоходная артиллерийская установка оккупантов.

Также сообщалось о крупной железнодорожной аварии в Омской области РФ, где перевернулись более 20 грузовых вагонов военного эшелона, среди которых были БМП и пять цистерн с мазутом.

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Тег Россия, САУ, артиллерийские установки, армия России

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Источник:

ТАСС

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