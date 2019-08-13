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Дыра в трубе оставила российскую Кубань без воды

Сегодня, 12:14

Для ликвидации пробоины в водопроводе пришлось остановить работу насосных станций

/ Фото: Pixabay

Вслед за незаконно оккупированной Керчью без воды остались и жители крупнейших городов Краснодарского края в России – Новороссийска, Геленджика и Крымска.

Как сообщили в компании "Кубаньводкомплекс" 13 августа, причиной случившегося стала авария на магистральном водопроводе – из-за износа в трубе образовалась трещина. Для ликвидации пробоины пришлось остановить работу насосных станций.

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Кроме этих городов, водоснабжение прекратилось в населенных пунктах Крымского района и Черноморского побережья России.

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Фото: president.gov.ua

Напомним, накануне оккупационные власти Крыма потребовали у Украины пустить воду на полуостров по Северо-Крымскому каналу, заявив, что протекающая по территории трех стран – Украины, Беларуси и России – река Днепр принадлежит РФ.

Мы также писали, что в июне жители села Сурганы в Кировоградской области также остались без воды. Питьевая вода в кранах жителей появлялась только по несколько часов в день, а на некоторых улицах по старым трубам вообще не доходила. На реконструкцию водонапорной башни необходимо полмиллиона гривен.

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Россия вода кубань водопровод Крымск геленджик Новороссийск

Источник: Сегодня

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