Дыра в трубе оставила российскую Кубань без воды

Для ликвидации пробоины в водопроводе пришлось остановить работу насосных станций

/ Фото: Pixabay

Вслед за незаконно оккупированной Керчью без воды остались и жители крупнейших городов Краснодарского края в России – Новороссийска, Геленджика и Крымска.

Как сообщили в компании "Кубаньводкомплекс" 13 августа, причиной случившегося стала авария на магистральном водопроводе – из-за износа в трубе образовалась трещина. Для ликвидации пробоины пришлось остановить работу насосных станций.

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Кроме этих городов, водоснабжение прекратилось в населенных пунктах Крымского района и Черноморского побережья России.

Напомним, накануне оккупационные власти Крыма потребовали у Украины пустить воду на полуостров по Северо-Крымскому каналу, заявив, что протекающая по территории трех стран – Украины, Беларуси и России – река Днепр принадлежит РФ.

Мы также писали, что в июне жители села Сурганы в Кировоградской области также остались без воды. Питьевая вода в кранах жителей появлялась только по несколько часов в день, а на некоторых улицах по старым трубам вообще не доходила. На реконструкцию водонапорной башни необходимо полмиллиона гривен.

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