Единственный авианосец России горит уже сутки: число пострадавших растет

Возгорание на "Кузе" все еще не могут ликвидировать

/ Фото: Flickr

На единственном авианосце российского военного флота "Адмирале Кузнецовом" продолжается начавшийся накануне пожар – возгорание не могут потушить уже сутки.

Несмотря на то, что вчера заявлялось о локализации задымления, 13 декабря источники в экстренных службах РФ сообщили, что возгорание все еще не ликвидировано.

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Кроме того, стало известно об увеличении до 15 числа пострадавших в результате пожара, среди них – 14 госпитализированных и один погибший. Ранее сообщалось о 13 пострадавших.

Жертвой пожара стал один из офицеров, которые на момент возгорания находились в трюме. Изначально сообщалось о трех пропавших, но позже одного из них нашли живым, а второго – погибшим. Им оказался офицер-контрактник из состава службы живучести корабля.

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Тем временем Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при выполнении работ – насколько известно, пожар начался во время сварочных работ.

Возгорание на единственном российском авианосце "Адмирале Кузнецов", который с 2018 года находится в ремонтном доке на 35-м судоремонтном заводе, началось утром 12 декабря. В центре судоремонта "Звездочка" сообщали, что пожар вспыхнул в трюме первого энергоотсека при выполнении огневых работ, где находились гражданские специалисты и члены экипажа, контролировавшие ремонтные работы.

Видео: Reuters

Глава "Объединенной судостроительной корпорации" РФ Алексей Рахманов в качестве причины пожара назвал искру от сварки, которая упала в трюм, где находились остатки мазута.

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