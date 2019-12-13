Один из пропавших в пожаре на авианосце "Адмирал Кузнецов" найден мертвым

Фото: скриншот

На российском авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", где возник пожар, нашли тело погибшего.

Об этом сообщает источник. Отмечается, что в данный момент ведутся поиски еще двоих пропавших.

Пресс-служба Северного флота ранее сообщала, что 10 человек с симптомами отравления продуктами горения были отправлены в медчасть. В свою очередь журналисты уверяли, что 12 человек обратились за помощью к медикам после пожара на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов".

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Возгорание на единственном российском авианосце, который с 2018 года находится в ремонтном доке на 35-м судоремонтном заводе, начался утром 12 декабря. В центре судоремонта "Звездочка" сообщали, что возгорание началось в трюме первого энергоотсека при выполнении огневых работ. Там находились гражданские специалисты и члены экипажа, которые контролировали ремонтные работы.

Глава ОСК Алексей Рахманов в качестве причины пожара назвал искру от сварки, которая упала в трюм, где находились остатки мазута.

Видео: Reuters

Стоит отметить, что беды с российским авианосцем начались еще в 2016 году – по пути в Сирию он заглох в Средиземном море. Дымящийся авианосец пришлось тащить на буксире.

Ранее российские власти сообщили о намерении потратить 65 миллиардов рублей на ремонт "Адмирала Кузнецова" после сирийской кампании, в которой российский авианосец принимал непосредственное участие. Эти деньги должны были пойти на оборудование авианосца новейшими технологиями и вооружением.

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