Егор Жуков на свободе: осужденный за "экстремизм" активист выступил с речью (видео)

Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

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Российский суд вынес приговор очередному фигуранту "московского дела" – 21-летнего студента Егора Жукова признали виновным в призывах к экстремизму и приговорили к трем годам лишения свободы условно.

Таким образом, судья не пошел на требование гособвинения, которое просило для российского активиста четыре года колонии общего режима.

Кроме того, суд отменил домашний арест Жукова, но запретил ему в течение двух лет администрировать сайты, а также постановил уничтожить некоторые вещественные доказательства — статуэтку лягушек и либертарианский флаг.

Стоит отметить, что, хотя Жуков и является условно участником "московского дела", его непосредственного участия в массовых акциях протеста перед выборами в Московскую гордуму следователи доказать не смогли.

Однако они нашли на его канале в YouTube четыре видео, на которых парень рассуждает о преимуществах ненасильственной формы протеста, призывая к захвату власти, самосожжению, отказу от уплаты налогов, мятежу и препятствованию работы государственных учреждений.

Свою вину Жуков не признал и после оглашения приговора выступил против судебного решения, назвав весь процесс "репрессионным".

"Это не окончательная победа, хотя я очень рад находиться сейчас на свободе. Нельзя отделять защиту политзаключенных, защиту несправедливо осужденных от политики – все это политика! Они превратили суд в институт репрессионный. Мы должны бороться с этим и бороться политическими средствами!" - сказал он.

Кроме Жукова, сегодня были оглашены приговоры и другим фигурантам "московского дела" – Павла Новикова обязали заплатить штраф в размере 120 тыс. рублей, а Никите Чирцову дали год колонии.

Напомним, что ранее другого активиста Константина Котова, который поддерживал захваченных россиянами в плен украинских моряков, приговорили к четырем годам колонии.

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