Российского активиста, который помогал пленным морякам, отправили в колонию во Владимирской области

Оппозиционера осудили на четыре года колонии общего режима

Российского активиста Константина Котова, который помогал пленным украинским морякам, отправили в колонию во Владимирской области. Об этом сообщила его адвокат Мария Эйсмонт. Оппозиционера осудили на четыре года колонии общего режима по статье о неоднократном нарушении правил участия в митингах. Котов выходил с единичными пикетами против политических репрессий и полицейского произвола. Кроме того, активист помогал захваченным в плен украинских морякам и требовал обмена пленными.

4 сентября вынесли приговор еще одному протестующему. Три года колонии получил Кирилл Жуков. Все из-за видео, на котором он касается шлема росгвардейца. По версии обвинения, этим Жуков нанес ущерб здоровью бойца. Всего же сейчас ждут приговора более двух десятков участников акций протеста.

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Напомним, другому фигуранту "московского дела", блогеру Владиславу Синице, дали пять лет колонии за сообщение в Twitter о детях российских силовиков.

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Кроме того, мы писали, что россиянина, который принимал участие в митинге, прокуратура потребовала лишить родительских прав, потому что он взял с собой ребенка.

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