Эксперт о заговоре против Путина: Это – сомнительный сценарий

Устранение президента РФ Владимира Путина от власти в России после заговора олигархов или силовиков является маловероятным сценарием.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал политолог Владимир Фесенко, оценивая соответствующее заявление экс-посла США в России Майкла Макфола в Киеве.

"Я слышал это выступление Макфола, но его надо оценивать как гипотезу политолога. Дело в том, что Макфол является политологом, специалистом по России, который, да, какое-то время работал и в политике, и в администрации, в том числе был послом США в РФ. Но до этого он был и сейчас является именно политологом. Поэтому то, что он высказал, является не более чем гипотезой. Скажу больше: все специалисты скептически относятся к такой версии. Отмечу, что Макфол называл и другие варианты, озвучивал разные версии (развития событий в РФ. – Авт.) С чем я абсолютно согласен, так это с тем, что сейчас невозможно прогнозировать, что и когда может произойти в России", – сказал он.

Так, Фесенко напомнил, что в конце 80-х годов прошлого столетия "никто не предполагал, что Советский Союз через несколько лет перестанет существовать, и когда генсеки СССР умирали друг за другом, тоже никто не представлял, что через несколько лет начнется Перестройка".

"Поэтому нет смысла гадать. То, что сказал Макфол – один из возможных сценариев. На самом же деле, главная его идея – произойти может все, что угодно и когда угодно… Мало ли что, у Путина может инфаркт случиться, да все, что угодно. Я отношусь к тем экспертам, которые крайне скептически воспринимают сценарий заговора и устранения Путина", – подчеркнул политолог.

Он также добавил, что нынешний глава Кремля является на сегодня лидером российских силовиков, и согласился с экс-советником Путина Андреем Илларионовым, "что в России сейчас правит корпорация силовиков, а не олигархи".

"Большинство олигархов – пропутинские люди, состояние/богатство которых в перспективе зависит только от Путина. Для них было бы просто самоубийством устранение Путина. И у них для этого нет особых возможностей и, прежде всего, – желания. Если же говорить о силовиках, то Путин возглавляет эту "корпорацию силовиков", которые правят Россией. Поэтому версия о заговоре, на мой взгляд, кажется весьма сомнительной", – пояснил он.

Как сообщалось, ранее бывший посол Соединенных Штатов в Российской Федерации (2012-2014 гг.) Майкл Макфол в Киеве на саммите Ялтинская европейская стратегия (Yes-2018) заявлял, что после ухода президента РФ Владимира Путина из власти российскую элиту ожидает раскол, а передача властных полномочий не будет простой.

Напомним, в Киеве уже в 15 раз прошла Ялтинская европейская стратегия. На форум съехались вип-персоны со всего мира — экс-госсекретарь США Кондолиза Райс, еврокомиссар Валдис Домбровскис, экс-генсекретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер, экс-премьер Великобритании Тони Блэр и другие. Вишенкой на торте стало появление легендарного Боно из ирландской рок-группы U2.

Пятничные встречи открыл президент Украины Петр Порошенко. Он выразил надежду, что следующий форум пройдет уже в Ялте, а не в Киеве, и подчеркнул, что Украина продолжает держать курс на сближение с ЕС.

Подробнее о главных темах саммита читайте на сайте "Сегодня" в публикации "Кибервойны и будущее Украины: о чем говорили на YES-2018 в Киеве".