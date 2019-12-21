Ельченко об агентуре ФСБ и влиянии России в ООН: Ее уважают и боятся

Половина россиян, работающие в ООН – скрытые или открытые агенты ФСБ России, считает бывший постоянный представитель Украины при ООН

Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко / Фото: AFP

Новый посол Украины в США Владимир Ельченко , который ранее занимал должность постоянного представителя в ООН, предупредил, что половина россиян, работающих в Организации Объединенных Наций тайные или явные агенты ФСБ РФ.

"Российские кадры работают на спецслужбы России или, в более мягком варианте — на постпредство РФ". "Я вообще считаю, что это агентурная сеть, созданная в рамках ООН", – рассказал Ельченко Укринформу.

По мнению дипломата, через 200-300 россиян, которые работают в секретариате ООН, Россия скрыто влияет на работу Организации Объединенных Наций.

Реклама

Время от времени, по словам Ельченко "мы видим информацию о том, что какого-то сотрудника ООН из России американские спецслужбы попросили отъехать домой, то есть иногда их отлавливают".

Россия имеет огромное влияние в ООН, прежде всего, как постоянный член Совета Безопасности, отметил он. "Кто-то ее уважает, а кто-то откровенно боится", – добавил Ельченко.

Что касается 20-23 стран, "которые голосуют в унисон с Россией против наших резолюций", то большинство из них "на 100 процентов зависят от нее", пояснил он.

"Или от поставок оружия, или от списания каких-то долгов, или российских вливаний, без которых экономика не будет работать". К числу таких стран, по словам Ельченко, принадлежат Никарагуа, Куба, Венесуэла в Латинской Америке. Бурунди, Судан – в Африке. Мьянма, Камбоджа — в Азии.

Напомним, 18 декабря голосование в Генассамблее ООН по украинской резолюции , направленной на защиту прав человека в оккупированном Крыму, показало, какие страны являются сателлитами России и голосуют с ней в унисон.

Также сообщалось, что 20 декабря президент Владимир Зеленский встретился с Владимиром Ельченко и обсудил с ним дальнейшее развитие украинско-американских отношений.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама