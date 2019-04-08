Эскалация в Ливии: в Кремле прокомменитровали
Москва призывает все стороны конфликта воздержаться от кровопролития
Российская сторона делает все возможное, чтобы помочь сторонам противостояния в Ливии избежать кровопролития и решить ситуацию политическим путем. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Об этом уже говорилось, российская сторона, безусловно, использует все имеющиеся у нее возможности для того, чтобы призвать все стороны отказаться от каких-либо действий, которые могут спровоцировать кровопролитные бои и гибель гражданского населения", - сказал он.
Ранее Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара объявила, что взяла под контроль большинство пригородных районов столицы страны Триполи.
Напомним, глава ЛНА маршал Халифа Хафтар объявил о наступлении на Триполи, которое, по его словам, призвано очистить столицу страны от террористов.
Проправительственные вооруженные силы объявили в свою очередь о начале операции "Вулкан гнева" против ЛНА.
Тем временем африканское командование вооруженных сил США (AFRICOM) вывело свои войска из Ливии в связи с ухудшением безопасности в стране.
В настоящее время в Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом Правительство национального согласия (ПНС) премьера Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с избранным парламентом и поддерживаемый ЛНА.
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