Боевые действия в Ливии: количество погибших и раненых возросло
Ливийская народная армия в схватке с правительственными войсками продолжает попытки штурма столицы
После того, как ливийская народная армия начала наносить удары и началось военное обострение вблизи столицы Ливии Триполи, продолжает расти количество погибших и раненых. Об этом сообщает министерство здравоохранения признанного международным сообществом Правительства национального согласия.
Еще вчера вечером мы писали о не менее 21 погибшем и 27 раненых в результате обострения вооруженного конфликта в Ливии, сегодня уже сообщают о 32 погибших и около 50 человек получили ранения.
Отметим, в Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом Правительство национального согласия премьера Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с избранным парламентом и поддерживаемый ЛНА. 4 апреля Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Сарадж в свою очередь отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне. 6 апреля начались активные бои – ливийская национальная армия наступала на Триполи, а ее бомбила авиация правительства. Отряды ЛНА вошли в населенный пункт Эс-Саидия к юго-западу от Триполи и установили контроль над ключевой инфраструктурой.
В свою очередь США потребовали от Ливийской национальной армии прекратить наступление на Триполи. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что "эта односторонняя военная кампания против Триполи ставит под угрозу гражданское население и подрывает перспективы лучшего будущего для всех ливийцев".
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