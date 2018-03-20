Американский дипломат объяснил, почему мировые лидеры не спешат поздравить Путина с "победой"

Сегодня, 07:30

В Москве усиливается понимание, что агрессия на Донбассе – дело безуспешное

Джон Хербст. Фото: ZN.ua
Джон Хербст. Фото: ZN.ua

Сдержанная реакция лидеров ведущих мировых держав на победу Владимира Путина на президентских выборах в России вызвана тем, что сами выборы не соответствовали международно признанным демократическим стандартам.

Об этом экс-посол США в Украине Джон Хербст заявил в комментарии Укринформу.

"Некоторые лидеры поздравили (Путина – ред.), но их не так уж и много. Причина, почему другие не позвонили, заключается в том, что эти выборы не были настоящими", – отметил бывший высокопоставленный дипломат, который сейчас возглавляет Евразийский центр им. Дину Патрисиу аналитического центра Атлантический совет.

 

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Он напомнил, что обычно в дипломатической практике телефонные звонки с поздравлениями осуществляются в течение 24 часов после проведения выборов.

Хербст также обратил внимание на шаткое экономическое положение в России, которое имеет президент Путин в начале своего нового срока. По его словам, в РФ не произошло экономических реформ, и более того, их не ожидается.

"Российская экономика имеет очень низкие показатели роста, и сейчас мы наблюдаем период стагнации, застоя. Это может длиться в течение определенного времени", – отметил бывший посол.

Он выразил уверенность, что экономическая стагнация в России продолжится, пока не будет изменено нынешнее руководство государства.

"Но это может продолжаться и более десяти лет", – подчеркнул он.

Отвечая на вопрос, чего можно ожидать от России в вопросах украинского урегулирования после выборов, эксперт отметил, что в последнее время в Москве стала прослеживаться позиция идти на компромиссы.

"Мы увидели интересные публикации по этой теме со стороны российских экспертных учреждений в течение последних двух с половиной месяцев. Приведет ли это к изменению в политике – уже отдельный вопрос", – отметил Хербст.

В то же время, по его словам, в Москве усиливается понимание, что агрессия на Донбассе – дело безуспешное, и что-то нужно менять.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон не поздравил Путина, но напомнил о целостности Украины.

Также напомним, что канцлер ФРГ Ангела Меркель отправила Путину телеграмму с поздравлениями.
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