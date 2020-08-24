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"Есть вероятность отравления": в Германии заявили о необходимости охраны для Навального

24 августа, 15:15

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

По мнению немецких властей, политика могли отравить

Российскому оппозиционеру Алексею Навальному, которого госпитализировали в больницу Германии, необходима личная охрана, так как его могли отравить. Об этом заявил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, сообщает Reuters.

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"Поскольку существует определенная вероятность отравления, необходима защита", – отметил он.

А тем временем пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в своем Twitter сообщила, что вчера, 23 августа, уже истек срок, отведенный для открытия российскими правоохранителями уголовного дела об отравлении политика. Этим вопросом никто так и не занялся.

Напомним, что Навальный был доставлен в больницу Омска прямо с самолета Томск – Москва, где ему стало плохо. Врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ.

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Немецкие врачи – профессиональные реаниматологи – осмотрев Алексея Навального, пришли к выводу о том, что он транспортабелен и оборудование их самолета позволяет безопасно немедленно перевезти его в Берлин в университетскую клинику "Шарите" в соответствии с желанием Юлии Навальной.

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Терапевт и кардиолог Алексея Навального Ярослав Ашихмин настаивал на том, что его необходимо лечить за границей – в Германии или Франции.

Видео: Mash

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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Россия Германия отравление охрана Алексей Навальный
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