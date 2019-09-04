"Это акция устрашения": в Москве начался суд над проукраинским активистом

В России начались процессы над участниками так называемого "московского дела". Корреспонденты "Сегодня" стали свидетелями, как один за другим автозаки подъезжали в Тверской районный суд Москвы, куда свозят арестованных за участие в несанкционированных акциях протеста.

Один из подсудимых – Константин Котов, который выходил на митинги за свободу украинских политзаключенных и активно поддерживал узников Кремля, не пропуская ни одного заседания суда над пленными моряками и постоянно приносил им передачи в СИЗО. Сейчас мужчина сам оказался на скамье подсудимых, надев на суд футболку с изображением Олега Сенцова.

"Он человек очень мирный, он веган, ко всему прочему. Он человек очень бережный по отношению к людям. То, что он в футболке с Сенцовым – это не вопрос бунта, а вопрос защиты другого человека. Это все та же книга Кафки "Процесс", – говорит подруга Котова Любовь Сум.

Несогласного с политикой Кремля задержали 12 августа за якобы нарушение правил проведения митингов. Без судебного постановления у него дома провели обыски, изъяв в качестве вещественных доказательств плакаты с требованием освободить Олега Сенцова и других политзаключенных.

Следствие шло лишь три дня – защите дали всего 72 часа на ознакомление с материалами дела. Котова судят за нарушение порядка во время акции протеста, однако правозащитники уверены, что это является просто запугиванием несогласных с кремлевским режимом.

"Однозначно и без сомнения, это акции устрашения. Это очередное такое действие государственного террора, когда людей хотят просто запугать вот этими большими сроками, неправомерным задержанием, избиениями на акциях", – говорит российский режиссер и друг Олега Сенцова Аскольд Куров.

Слушания по делу Константина Котова продолжается. Сегодня же вынесли приговор еще одному протестующему. Три года колонии получил Кирилл Жуков. Все из-за видео, на котором он касается шлема росгвардейца. По версии обвинения, этим Жуков нанес ущерб здоровью бойца. Всего же сейчас ждут приговора более двух десятков участников акций протеста.

Напомним, другому фигуранту "московского дела", блогеру Владиславу Синице дали пяти лет колонии за сообщение в Twitter о детях российских силовиков.

Кроме того, мы также писали, что у другого россиянина, который принимал участие в митинге, прокуратура потребовала лишить родительских прав, потому что он взял с собой ребенка.

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