Financial Times: Кремль может занижать данные о смертности из-за COVID-19

Данные о смертности от коронавируса COVID-19 в России, где ранее загорелась больница с больными COVID-19, могут быть на 70% выше, чем сообщает правительство страны.

Об этом пишет газета Financial Times.

Изучив данные обо всех умерших в прошлом месяце в Москве и Петербурге, журналисты пришли к выводу, что почти 1,5 тысячи летальных исходов остаются неучтенными.

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Отмечается, что в апреле в этих городах было на 2073 летальных случаев больше, чем в среднем за последние 5 лет. Однако, по официальным данным, в апреле по Москве зафиксировано всего 629 смертей, а в Санкт-Петербурге, где зарегистрировано 29 летальных случаев от коронавируса, – в апреле было на 232 смерти больше, чем в среднем за последние годы.

Журналисты отмечают, что если к неучтенному количеству смертей добавить общее число умерших от коронавируса по стране – это будет означать превышение реальной смертности от инфекции в России на 70%. Кроме того, показатель возрастет если другие российские города и регионы также зафиксируют аналогичное превышение.

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Следует отметить, что по состоянию на 12 мая в РФ зафиксировали 232 243 случая заражений коронавирусом, большинство из них – в Москве, на которую приходится 121,3 тыс. всех инфицированных. Кроме того, с начала эпидемии 43 512 человек в России победили вирус, а 2 116 – скончались.

Напомним, что российские власти долгое время готовились к Параду победы на 9 мая. Однако в итоге Путин все же отменил мероприятие. Несмотря на это, позже стало известно, что на репетициях военного праздника как минимум 376 военных заразились коронавирусом.

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