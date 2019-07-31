В центре Москвы 27 июля прошла акция в поддержку кандидатов, которые не были зарегистрированы на выборы в Мосгордуму

/ Фото: AFP

Генсек ООН хочет получить больше информации о митинге в Москве https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0,%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0,%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B 2019-07-31T02:25:50+03:00 Россия В центре Москвы 27 июля прошла акция в поддержку кандидатов, которые не были зарегистрированы на выборы в Мосгордуму

Генеральный секретарь ООН в курсе событий в Москве, связанных с проведением оппозицией несанкционированного митинга в субботу, 27 июля. В организации пытаются получить более полную информацию о происходившем, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. Трансляция брифинга велась на сайте ООН.

"Мы в курсе и пытаемся получить более полную информацию о том, что там происходило. Как вы знаете, главная и принципиальная позиция — мы по всему миру поддерживаем право людей на мирные демонстрации и ожидаем, что это право будет поддержано", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

В центре Москвы 27 июля прошла несанкционированная акция в поддержку кандидатов, которые не были зарегистрированы на выборы в Мосгордуму. По данным полиции, в акции участвовали более 3,5 тыс. человек, более 1 тыс. были задержаны.

Реклама

Между тем, из отделений полиции Москвы уже отпустили около 700 задержанных во время митинга с требованием допустить на выборы в городскую думу оппозиционных кандидатов. Такие данные приводит пресс-служба правозащитного медиа-проекта "ОВД-Инфо".

Ранее сообщалось, что всего во время акции было задержано 1373 человека. По официальным данным полиции, было задержано 1074 задержанных.

Напомним, мы писали, что ЕС осудил действия российских властей в отношении митингующих в Москве. Для того чтобы предстоящие выборы в местные органы власти в сентябре 2019 года стали подлинно демократическим процессом, необходимо создать равные условия игры. Европейский Союз ожидает от властей Российской Федерации уважение обязательства государства в рамках ОБСЕ и другие международные обязательства на местных выборах.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама