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Гибель 9 людей в реке в России: следователи назвали причину

13 июля, 09:08

Машину опрокинуло из-за течения, и салон автомобиля, в котором находились дети и двое взрослых, быстро заполнился водой

Тува
Тува. Фото: Радио Свобода

Трагедия на реке Шуй в Туве, где в опрокинутом автомобиле УАЗ погибли 9 человек и еще один пропал без вести, произошла после остановки двигателя транспортного средства, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Туве.

Во время пересечения реки Шуй машина остановилась из-за вышедшего из строя двигателя, и ее начало уносить течением. Трое взрослых – двое мужчин и женщина – выбравшись из автомашины, пытались ее удержать. Машину опрокинуло из-за течения, и салон автомобиля, в котором находились дети и двое взрослых, быстро заполнился водой.

Отмечается, что в живых остались двое мужчин, которые пытались удержать автомашину на плаву, женщину унесло течением. По состоянию на утро субботы, тело женщины пока не найдено, поиски продолжаются.

12 июля в полицию поступило телефонное сообщение от местного жителя о том, что на территории Бай-Тайгинского района при попытке пересечения реки Шуй вброд опрокинулась автомашина марки "УАЗ". Глава региона сообщил, что в перевернувшемся автомобиле были две семьи, которые направлялись на отдых к труднодоступным озерам с минеральными источниками, сообщалось о десяти погибших.

На месте выяснилось, что в автомобиле всего находились 12 человек. Тела девяти обнаружили и извлекли из воды, еще одного человека унесло течением. Двое мужчин смогли выплыть.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц".

12-13 июля в Туве объявлен траур по погибшим – все государственные флаги приспущены, отменены развлекательные мероприятия.

Напомним, ранее в этом году в Калужской области России слетел в кювет автобус с 45 людьми. В результате трагедии погибли трое взрослых и четверо детей, также 32 человека травмировались. 

Мы также писали о ДТП в Москве, в которое попали украинцы – в поселке Курилово фура столкнулась с автобусом, в котором ехали украинские работники.


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Тег Россия, река, тува

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Интерфакс

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