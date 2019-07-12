В России машину смыло рекой: погибли взрослые и дети

Жертвы пытались на машине УАЗ пересечь реку Шуй в республике Тува

Фото: Flickr

Спустя менее недели после взрыва бензовоза под Екатеринбургом в России, не менее десяти человек погибли при попытке пересечь реку на автомобиле УАЗ-469 в республике Тува.

По данным местного МВД, инцидент произошел в Бай-Тайгинском районе – машина перевернулась во время попытки вброд пересечь реку Шуй.

Прибывшие на место аварии спасатели обнаружили автомобиль – в нем оказалось десять погибших, включая шестерых детей.

Глава Тувы Шолбан Кара-оол сообщил, что на в машине находились две семьи, которые направлялись к целебному источнику Аржаан Дустуг-Хем, еще известному как Соленая речка.

Добраться к нему можно только вброд через Шуй, а потом – около шести километров ехать на лошадях либо пешком.

Следователи уточняют точное количество людей, которые находились в салоне автомобиля в момент аварии, допуская, что их могло быть больше.

Напомним, ранее в этом году в Калужской области России слетел в кювет автобус с 45 людьми. В результате трагедии погибли трое взрослых и четверо детей, также 32 человека травмировались.

Мы также писали о ДТП в Москве, в которое попали украинцы – в поселке Курилово фура столкнулась с автобусом, в котором ехали украинские работники.

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