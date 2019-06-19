Гибель MH17 на Донбассе: международная следственная группа упомянула Суркова в материалах дела

Были обнародованы переговоры Суркова с Александром Бородаем

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Международная следственная группа по делу малайзийского Boeing объявила, что в материалах дела упоминается помощник президента РФ Владимира Путина Владислав Сурков.

Об этом сообщает Новая газета.

Также были обнародованы его переговоры с Александром Бородаем.

Напомним, что ранее в этот же день имена причастных к крушению самолета и гибели 298 человек назвали и в исследовательской организации Bellingcat. По их данным, к случившемуся были причастны не менее десяти человек, которые неверно определили MH17 в качестве цели для ЗРК "Бук", а также сопровождали и развертывали ракетную установку.

Главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке возглавляем международную Совместную следственную группу (JIT).

Мы также писали, что днем ранее в голландских СМИ назвали четырех вероятных подозреваемых в причастности к крушению малайзийского Boeing: Сергей Мучкаев, Иван Безъязыков, Сергей Дубинский, Олег Пулатов.

Ранее сообщалось, что судебный процесс из-за уничтожения MH17 начнется в марте 2020 года.

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