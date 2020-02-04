Гиркин цинично ответил на обвинения по сбитому "Боингу" MH17

Экс-главарь донецких боевиков не даст показания, даже если его доставят в Гаагу насильно

Фото: REUTERS/Eva Plevier

Один из бывших главарей боевиков на Донбассе Игорь "Стрелков" (Гиркин) отказался признать обвинения в авиакатастрофе малайзийского Boeing MH17 на Донбассе в 2014 году, которые ему накануне предъявила прокуратура Нидерландов.

"Я не признаю предъявленного обвинения и не признаю, что данные люди правомочны предъявлять обвинения мне", – сказал экс-главарь террористов 4 февраля российским СМИ.

Гиркин утверждает, что не готов давать показания по данному делу, даже "если бы его доставили туда насильно".

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Напомним, что 3 февраля стало известно, что Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала на допрос четырех подозреваемых по делу МН17. Кроме "Стрелка", Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко (позывной "Крот").

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Сам процесс начнется 9 марта 2020 года и будет проходить в судебном комплексе "Схипхол", расположенном в 50 км от Гааги и в нескольких километрах от одноименного аэропорта.

Новости "Сегодня" также сообщали, что СБУ установила 150 человек, причастных к катастрофе MH17 на Донбассе. Украина передала огромный массив доказательств международной следственной группе о причастных к сбиванию самолета.

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