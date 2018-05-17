Главной звездой Крымского моста стал кот – Washington Post

Рыжий кот похвастался подписчикам, что пересек мост за день до Путина

Журналисты американского издания Washington Post отметили, что именно кот Мостик, являющийся талисманом строителей Керченского моста в аннексированном Крыму, стал его "первопроходцем", а совсем не президент РФ Владимир Путин.

Издание посвятило рыжему любимцу строителей целый материал. У кота есть своя странице в Instagram, где у него более 35 тысяч подписчиков. Кот проживает на стройке с рождения.

Он действительно за день до открытия пробежал по Крымскому мосту.

"Первым пробежал 19 км. Все готово! Завтра торжественно со строителями и президентом открываю мост!" – написали на его страничке в социальной сети.

Кота подобрали охранники проекта еще в 2015 году, и назвали его в честь Керченского моста Мостиком. Никто не знает, когда именно он родился, но строители предложили отмечать его день рождения в День мостов – 29 ноября.

Как известно, американский политический журналист Том Роган в статье The Washington Examiner призвал Украину разбомбить Крымский мост даже несмотря на возможные ответные меры России.

Напомним, вчера, 15 мая, президент РФ Владимир Путин открыл Керченский мост поездкой за рулем КамАЗа. Россияне запустили автодорожную часть моста. Железнодорожная, как ожидается, будет запущена в следующем году.

Бомбить мост не понадобиться, хотя бы потому, что после возвращения Крыма, Крымский мост достанется Украине. Такое мнение высказал народный депутат Антон Геращенко. Он выразил уверенность, что Россия и Украина будут мирно сосуществовать, но уже без Путина.

В свою очередь старший научный сотрудник Института водных проблем Академии наук РФ и кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар и вовсе прогнозирует обрушение Керченского моста. Он считает, что это может случиться в любую минуту. Следовательно, взрывать объект, как советуют в США, не обязательно.