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Google и Facebook обвиняют во вмешательстве в выборы в России

25 сентября, 04:29

В Роскомнадзоре считают, что корпорации нарушили избирательное законодательство России

/ Фото: AFP

Спустя более полугода после того, какв России оштрафовали Google, эту интернет-корпорацию и Facebook обвинили во вмешательстве в избирательный процесс РФ.

Так заявил 24 сентября глава Роскомнадзора Александр Жаров, утверждая, что в единый день голосования 8 сентября на платформах ресурсов размещалась политическая реклама, что запрещено российским законодательством.

Кроме того, по словам Жарова, представителям компаний разъясняли "действия и норму российского законодательства".

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"Поэтому нельзя сказать, что компании не знали, что они делают", – считает глава главного интернет-цензора РФ.

На этом фоне он называет доказанным фактом то, что Google и Facebook вмешивались в российские выборы. Но спешить с реакцией на их действия не стоит, считает Жаров.

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"Тут надо ситуацию со всех сторон взвесить, а потом принять правильное решение, которое, безусловно, должно быть коллегиальным", – отметил он, напомнив о том, что этот вопрос рассматривается комиссиями Совета Федерации и Госдумы.

В то же время, Жарок признал, что в настоящий момент у Роскомнадзора нет механизмов и инструментов воздействия на Google и Facebook.

Напомним, что в единый день выборов также открылись избирательные участки и в аннексированном Крыму, за что многие западные страны жестко раскритиковали Кремль, а прокуратура АРК объявила о подозрении их организаторам выборов.

Не закончились скандалы и после выборов – в столице Бурятии, городе Улан-Удэ, полицейские бросили дымовую шашку в автобус с протестующими против итогов выборов мэра. В результате случившегося 15 человек оказались в больнице.

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Россия Google Facebook Роскомнадзор выборы в России

Источник: Интерфакс

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