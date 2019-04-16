Госдума РФ приняла закон об изоляции Рунета

В Кремле уверяют, что принятые изменения в законодательство не ограничат права россиян

Фото: duma.gov.ru..

Госдума России приняла в третьем, окончательном чтении закон об "обеспечении безопасного и устойчивого функционирования" интернета на территории РФ.

Закон об изоляции российского сегмента интернета вступит в силу 1 ноября 2019 года. Отдельные положения – о криптографической защите информации и о национальной системе доменных имен – начнут действовать с 1 января 2021 года.

Отметим, в Кремле уверяют, что принятые Государственной думой изменения в законодательство не ограничат права россиян в доступе к интернету – власть решила перестраховаться на случай, если для России отключат мировой интернет.

Как известно, в России также ввели наказание за фейки в интернете. В случае публикации недостоверной информации, российские контролирующие органы будут наказывать и штрафами и блокировкой доступа к интернет-ресурсу.

В связи с законодательными новшествами Россию охватили протесты из-за превращения интернета в "Путиннет". Десятки тысяч россиян вышли на митинги накануне за свободный интернет, не обошлось без задержаний. Только в Москве, по информации ОВД-инфо, в участки полиции попали около тридцати человек.

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