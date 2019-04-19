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Госпитализация Дмитрия Быкова: появились новые данные о состоянии писателя

Сегодня, 21:58

Жена писателя Ирина Лукьянова озвучила хорошие новости о состоянии супруга

Дмитрий Быков. Фото: council.gov.ru
Дмитрий Быков. Фото: council.gov.ru.

В состоянии российского писателя и журналиста Дмитрия Быкова, которого ранее на этой неделе госпитализировали в городе Уфа с диагнозом "энцефалопатия", наблюдаются положительные изменения.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила его супруга – российская писательница и публицистка Ирина Лукьянова. При этом женщина отметила, что серьезных изменений у Быкова не наблюдается.

"Врач говорит, состояние стабильное. Небольшие изменения к лучшему есть, серьезных изменений нет", – сообщила Лукьянова.

Напомним, что 16 апреля Дмитрий Быков почувствовал себя плохо во время перелета из Екатеринбурга в Уфу, где у него была запланирована лекция. После посадки самолета писателя госпитализировали в одну из местных больниц. Впоследствии организаторы отменили его выступление и заявили, что вернут деньги за билеты. 

Мы также писали, что медики оценивали состояние Быкова как стабильно тяжелом состоянии.

Кроме того, сообщалось, что консилиум врачей принял решение о возможности транспортировки писателя из уфимской больницы в Москву. Также появилась информация о том, что бригада московских врачей из госпиталя имени Бурденко вылетела в Уфу для определения дальнейшего хода лечения Быкова.

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Тег Россия, Быков, писатель, госпитализация

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