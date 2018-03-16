Группа "Пикник" попала в ДТП: музыканты получили тяжелые травмы

Музыканты известной российской рок-группы "Пикник" попали в аварию во Владимирской области России. Об этом сообщается на странице музыкантов в соцсетях.

В сообщении говорится, что все музыканты живы и находятся в удовлетворительном состоянии. Они госпитализированы в Гусь-Хрустальном.

Официальный представитель группы Виктор Домбровский отметил, что музыканты получили тяжелые травмы.

По информации ГУ МЧС по Владимирской области РФ, авария произошла сегодня днем на 50-м километре автодороги Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума. Автомобиль музыкантов столкнулся с КамАЗом.

"По предварительной информации, водитель кроссовера Honda CR-V выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем КамАЗ и микроавтобусом Volkswagen", — сообщили в полиции.

Группа "Пикник" была основана в 1978 году в Ленинграде (сейчас Санкт-Петербург). С 1981 года лидером коллектива является Эдмунд Шклярский.

Напомним, в Харькове слетел с трассы и загорелся грузовик.

Также сегодня сообщалось, что под Днепром водитель задавил мужчину и скрылся с места ДТП. По словам родственников погибшего, он работал на СТО и шел домой пешком вдоль трассы.

Кроме того, смертельно ДТП произошло на Волыни, там легковушка протаранила телегу с людьми: выжила только лошадь. Водитель допустил столкновение с повозкой, которая выехала на проезжую часть со второстепенной дороги. А двое мужчин, 41 и 45 лет, находившихся в телеге, погибли на месте. Водитель автомобиля скончался сегодня утром в медицинском учреждении.