Идея Германии по спасению ДРМСД: появилась нервная реакция России

В Госдуме назвали предложение перебазировать ракеты бестактным и возмутительным ультиматумом

Фото: Flickr

Идея Германии по спасению ДРМСД: появилась нервная реакция России //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/84b/84e/5c584b84eed2f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/84b/84e/5c584b84eed2f.jpg 2019-02-04T16:26:00+02:00 Россия В Госдуме назвали предложение перебазировать ракеты бестактным и возмутительным ультиматумом

Предложение переместить российские крылатые ракеты 9М729 за Урал в Государственной думе РФ назвали возмутительным и бесперспективным, несмотря на то, что это может помочь в сохранении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Такое заявление 4 февраля сделал глава комитета Госдумы по обороне, экс-командующий ВДВ Владимир Шаманов.

"Делать подобные заявления такому суверенному государству, как Россия, это бестактно и возмутительно", – сказал он.

Вместо "ультиматумов", как он назвал инициативу эксперта немецкого Христианско-демократического союза по внешней политике Родериха Кизеветтера и заместителя председателя фракции Социал-демократической партии в Бундестаге Рольфа Мютцениха, Шаманов посоветовал ФРГ "обратиться к своим коллегам по блоку НАТО, чтобы НАТО не приближалась к границам России".

"Это абсолютно бесперспективная затея. Мы будем делать то, что считаем нужным", — резюмировал российский депутат.

Напомним, 2 февраля Вашингтон официально сообщил Кремлю, что приостанавливают свое участие в двустороннем ДРСМД, а также начинает процедуру выхода из него.

Также мы писали, что в МИД РФ вину за разрыв ракетного договора частично переложили на НАТО.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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