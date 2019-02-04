Идея Германии по спасению ДРМСД: появилась нервная реакция России
В Госдуме назвали предложение перебазировать ракеты бестактным и возмутительным ультиматумом
Предложение переместить российские крылатые ракеты 9М729 за Урал в Государственной думе РФ назвали возмутительным и бесперспективным, несмотря на то, что это может помочь в сохранении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Такое заявление 4 февраля сделал глава комитета Госдумы по обороне, экс-командующий ВДВ Владимир Шаманов.
"Делать подобные заявления такому суверенному государству, как Россия, это бестактно и возмутительно", – сказал он.
Вместо "ультиматумов", как он назвал инициативу эксперта немецкого Христианско-демократического союза по внешней политике Родериха Кизеветтера и заместителя председателя фракции Социал-демократической партии в Бундестаге Рольфа Мютцениха, Шаманов посоветовал ФРГ "обратиться к своим коллегам по блоку НАТО, чтобы НАТО не приближалась к границам России".
"Это абсолютно бесперспективная затея. Мы будем делать то, что считаем нужным", — резюмировал российский депутат.
Напомним, 2 февраля Вашингтон официально сообщил Кремлю, что приостанавливают свое участие в двустороннем ДРСМД, а также начинает процедуру выхода из него.
Также мы писали, что в МИД РФ вину за разрыв ракетного договора частично переложили на НАТО.
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