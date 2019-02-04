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Идея Германии по спасению ДРМСД: появилась нервная реакция России

Сегодня, 16:26

В Госдуме назвали предложение перебазировать ракеты бестактным и возмутительным ультиматумом

Фото: Flickr
Идея Германии по спасению ДРМСД: появилась нервная реакция России //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/84b/84e/5c584b84eed2f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/84b/84e/5c584b84eed2f.jpg Россия В Госдуме назвали предложение перебазировать ракеты бестактным и возмутительным ультиматумом

Предложение переместить российские крылатые ракеты 9М729 за Урал в Государственной думе РФ назвали возмутительным и бесперспективным, несмотря на то, что это может помочь в сохранении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Такое заявление 4 февраля сделал глава комитета Госдумы по обороне, экс-командующий ВДВ Владимир Шаманов.

"Делать подобные заявления такому суверенному государству, как Россия, это бестактно и возмутительно", – сказал он.

Вместо "ультиматумов", как он назвал инициативу эксперта немецкого Христианско-демократического союза по внешней политике Родериха Кизеветтера и заместителя председателя фракции Социал-демократической партии в Бундестаге Рольфа Мютцениха, Шаманов посоветовал ФРГ "обратиться к своим коллегам по блоку НАТО, чтобы НАТО не приближалась к границам России".

"Это абсолютно бесперспективная затея. Мы будем делать то, что считаем нужным", — резюмировал российский депутат.

Напомним, 2 февраля Вашингтон официально сообщил Кремлю, что приостанавливают свое участие в двустороннем ДРСМД, а также начинает процедуру выхода из него. 

Также мы писали, что в МИД РФ вину за разрыв ракетного договора частично переложили на НАТО.

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Тег Россия, урал, РСМД, шаманов, ДРСМД, ракетный договор, 9М729

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Источник:

ТАСС

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