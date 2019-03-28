Индия испытала противоспутниковое оружие, а Россия обвинила США

Вступление Индии в клуб "космических государств" стало последствием идеи "повсеместного военного доминирования" США, считают в Кремле

Фото: Flickr

Индия испытала противоспутниковое оружие, а Россия обвинила США //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/ce6/ccd/5c9ce6ccd19ca.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/ce6/ccd/5c9ce6ccd19ca.jpg 2019-03-28T17:23:01+02:00 Россия Вступление Индии в клуб "космических государств" стало последствием идеи "повсеместного военного доминирования" США, считают в Кремле

Россия осуждает испытание Индией противоспутникового оружия, возложив ответственность за это на США и их действия в сфере контроля над вооружениями.

"Вынуждены констатировать, что данный шаг во многом стал результатом существенно деградировавшей в последнее время ситуации в сфере контроля над вооружениями", – говорится в коммюнике российского МИД, опубликованном 28 марта.

В Москве добавили, что Нью-Дели занялись совершенствованием своей системы ПРО и систем выведения оружия в космос из-за "безумной и абсолютно нереализуемой идеи повсеместного военного доминирования" Штатов, от которой РФ призвала США отказаться.

Напоследок дипломаты пообещали, что Россия будет "предпринимать все необходимые шаги по недопущению гонки вооружений в космическом пространстве".

Напомним, ранее в этом месяце вооруженные силы США успешно осуществили залповый пуск двух противоракет, перехватив над Тихим океаном межконтинентальную баллистическую ракету в рамках учений системы противоракетной обороны.

Кроме того, в прошлом месяце в России прошли испытания малогабаритной ядерной энергетической установки для крылатой ракеты "Буревестник".

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.