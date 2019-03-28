Индия испытала противоспутниковое оружие, а Россия обвинила США
Вступление Индии в клуб "космических государств" стало последствием идеи "повсеместного военного доминирования" США, считают в Кремле
Россия осуждает испытание Индией противоспутникового оружия, возложив ответственность за это на США и их действия в сфере контроля над вооружениями.
"Вынуждены констатировать, что данный шаг во многом стал результатом существенно деградировавшей в последнее время ситуации в сфере контроля над вооружениями", – говорится в коммюнике российского МИД, опубликованном 28 марта.
В Москве добавили, что Нью-Дели занялись совершенствованием своей системы ПРО и систем выведения оружия в космос из-за "безумной и абсолютно нереализуемой идеи повсеместного военного доминирования" Штатов, от которой РФ призвала США отказаться.
Напоследок дипломаты пообещали, что Россия будет "предпринимать все необходимые шаги по недопущению гонки вооружений в космическом пространстве".
Напомним, ранее в этом месяце вооруженные силы США успешно осуществили залповый пуск двух противоракет, перехватив над Тихим океаном межконтинентальную баллистическую ракету в рамках учений системы противоракетной обороны.
Кроме того, в прошлом месяце в России прошли испытания малогабаритной ядерной энергетической установки для крылатой ракеты "Буревестник".
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