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Индия испытала противоспутниковое оружие, а Россия обвинила США

Сегодня, 17:23

Вступление Индии в клуб "космических государств" стало последствием идеи "повсеместного военного доминирования" США, считают в Кремле

Фото: Flickr
Индия испытала противоспутниковое оружие, а Россия обвинила США //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/ce6/ccd/5c9ce6ccd19ca.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/ce6/ccd/5c9ce6ccd19ca.jpg Россия Вступление Индии в клуб "космических государств" стало последствием идеи "повсеместного военного доминирования" США, считают в Кремле

Россия осуждает испытание Индией противоспутникового оружия, возложив ответственность за это на США и их действия в сфере контроля над вооружениями.

"Вынуждены констатировать, что данный шаг во многом стал результатом существенно деградировавшей в последнее время ситуации в сфере контроля над вооружениями", – говорится в коммюнике российского МИД, опубликованном 28 марта.

В Москве добавили, что Нью-Дели занялись совершенствованием своей системы ПРО и систем выведения оружия в космос из-за "безумной и абсолютно нереализуемой идеи повсеместного военного доминирования" Штатов, от которой РФ призвала США отказаться.

Напоследок дипломаты пообещали, что Россия будет "предпринимать все необходимые шаги по недопущению гонки вооружений в космическом пространстве".

Напомним, ранее в этом месяце вооруженные силы США успешно осуществили залповый пуск двух противоракет, перехватив над Тихим океаном межконтинентальную баллистическую ракету в рамках учений системы противоракетной обороны.

Кроме того, в прошлом месяце в России прошли испытания малогабаритной ядерной энергетической установки для крылатой ракеты "Буревестник".

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Тег Россия, Индия, космос, ракеты, испытания, противоракетная оборона

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ТАСС

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