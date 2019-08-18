Исследователи нашли новые доказательства участия России в конфликте на Донбассе

Новые данные будут использовать при иске в Европейский суд по правам человека

/ Фото: AFP

Исследовательская группа Forensic Architecture зафиксировала новые доказательства участия российских военных в конфликте на востоке Украины. Об этом пишет британское издание The Guardian.

Согласно сообщению, исследователи собрали свидетельства российского военного вмешательства во время боев за Иловайск Донецкой области в августе 2014 года. Новые данные будут использовать при иске в Европейский суд по правам человека. Их должны обнародовать 19 августа.

Реклама

По данным источника, доказательства включают многочисленные спутниковые изображения российских вооруженных конвоев на территории Украины и танка "Т-72Б3". На момент боев эту модель использовали только российские Вооруженные силы.

Группа Forensic Architecture использовала программное обеспечение, которое позволило проанализировать 2500 часов видео, опубликованных жителями региона на YouTube во время боев.

Ранее мы писали, что несмотря на отрицание России в причастности к военному конфликту против Украины, на Донбассе "засветился" кадровый российский военный. Российский боевик принимал участие в войне против Украины с самого начала активных боевых действий на Донбассе.

Кроме этого, первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг сообщил о новых фактах присутствия российских войск на Донбассе – как техники, так и военных регулярной армии РФ. Он отметил, что ОБСЕ фиксирует и отмечает в отчетах факты российского присутствия на востоке Украины, но не делает выводов об участии России в конфликте на Донбассе.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама