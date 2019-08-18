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Исследователи нашли новые доказательства участия России в конфликте на Донбассе

Сегодня, 18:53

Новые данные будут использовать при иске в Европейский суд по правам человека

/ Фото: AFP

Исследовательская группа Forensic Architecture зафиксировала новые доказательства участия российских военных в конфликте на востоке Украины. Об этом пишет британское издание The Guardian.

Согласно сообщению, исследователи собрали свидетельства российского военного вмешательства во время боев за Иловайск Донецкой области в августе 2014 года. Новые данные будут использовать при иске в Европейский суд по правам человека. Их должны обнародовать 19 августа.

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По данным источника, доказательства включают многочисленные спутниковые изображения российских вооруженных конвоев на территории Украины и танка "Т-72Б3". На момент боев эту модель использовали только российские Вооруженные силы.

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Фото: Depositphotos

Группа Forensic Architecture использовала программное обеспечение, которое позволило проанализировать 2500 часов видео, опубликованных жителями региона на YouTube во время боев.

Ранее мы писали, что несмотря на отрицание России в причастности к военному конфликту против Украины, на Донбассе "засветился" кадровый российский военный. Российский боевик принимал участие в войне против Украины с самого начала активных боевых действий на Донбассе.

Кроме этого, первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг сообщил о новых фактах присутствия российских войск на Донбассе – как техники, так и военных регулярной армии РФ. Он отметил, что ОБСЕ фиксирует и отмечает в отчетах факты российского присутствия на востоке Украины, но не делает выводов об участии России в конфликте на Донбассе.

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