Из-за коронавируса в России начали продавать книги с лопаты: видео

Из-за карантинных ограничений, которые ввели в России после начала коронавирусной эпидемии, книжный магазин в Санкт-Петербурге выдает покупателям книги на лопате через окно.

Такое ноу-хау владелец магазина Платон Романов называет "бесконтактной передачей". Деньги за покупку тоже можно положить на лопату.

Как сообщает Meduza, владелец магазина утверждает, что клиентам такая оригинальная идея пришлась по душе. Впрочем, это не особо влияет на торговлю – после начала карантина продажи заметно упали, в день заказывают одну или две книги.

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Предприниматель считает, что еще месяц изоляции может привести к закрытию большинства подобных небольших магазинов.

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По состоянию на утро 24 апреля в России насчитывалось 68 622 заболевших COVID-19. За последние сутки было обнаружено 5 849 новых инфицированных, большинство из них, 2957 – в Москве. Эпидемия отняла жизни 615 человек в РФ, а 5568 выздоровели.

Несмотря на это, в республике Северная Осетия около пятисот человек собрались на митинг, чтобы власти региона "разъяснили им ситуацию" с карантином и поддержали в борьбе с материальными трудностями.

Как сообщали новости "Сегодня", из-за коронавируса президент РФ Владимир Путин отменил парад на День победы на Красной площади в Москве. Парад перенесли из-за того, что пик пандемии коронавируса в России еще не пройден.

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