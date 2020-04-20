В России прошел "голодный бунт" против карантина: видео

В России, где уже больше 47 тысяч инфицированных коронавирусом, прошла многолюдная акция протеста против ограничений, введенных на фоне эпидемии.
По данным "Новой газеты", 20 апреля в центре столицы Северной Осетии, города Владикавказа, собрались около пятисот человек, которые требовали от властей региона "разъяснить ситуацию" и поддержать столкнувшееся с материальными трудностями из-за пандемии население.
Как сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо", правоохранители уже задержали двух организаторов акции.
К демонстрантам вышел губернатор Северной Осетии Вячеслав Битаров, который призвал протестующих оставаться дома во время эпидемии.
Местные СМИ назвали организатором митинга бывшего оперного певца и активиста Вадима Чельдиева, который на своих страницах в соцсетях называл коронавирус надуманной проблемой и призывал нарушать режим самоизоляции.
Напомним, что ранее по ряду американских штатов прокатилась серия акций протеста против введенных ограничительных мер.
Также сообщалось, что из-за коронавируса президент РФ Владимир Путин отменил парад на День победы на Красной площади в Москве. Парад перенесли из-за того, что пик пандемии коронавируса в России еще не пройден.
Все подробности в спецтеме Коронавирус
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк