Еше в более 3 тыс. случаев дознавателям отказали в возбуждении дела

/ Фото: AFP

Из-за пожаров в Сибири возбуждено уже почти 300 уголовных дел https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80 2019-08-05T14:35:00+03:00 Россия Еше в более 3 тыс. случаев дознавателям отказали в возбуждении дела

Из-за масштабных лесных пожаров в Сибири состоянием на 31 июля российские правоохранительные органы возбудили уже почти три сотни уголовных дел.

Как сообщил главный инспектор России по пожарному надзору Игорь Кобзев, по статье 261 Уголовного кодекса РФ – уничтожение или повреждение лесных насаждений – уже возбудили 277 дел.

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"В 3 326 случаях дознавателями органов Госпожнадзора по результатам проверок материалов по факту лесных пожаров отказано в возбуждении уголовных дел", – заявил он в Госдуме РФ 5 августа.

При этом Кобзев добавил, что, если сотрудников МЧС наделят специальными полномочиями дознавателей, это поможет "оперативно определить факторы пожаров".

Тем временем, в Министерстве чрезвычайных ситуаций РФ сообщили, что за неделю площадь лесных пожаров в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах сократилась на 25%, или на 1 млн га. При этом на особо охраняемых территориях удалось потушить все возгорания.

Напомним, что в прошлом месяце в Сибири начался крупнейший лесной пожар, для тушения которого президент Владимир Путин уже приказал задействовать военную авиацию. Помимо того, власти приняли решение задействовать средства, чтобы вызвать искусственные осадки.

Мы также писали, что по оценкам Счетной палаты РФ с начала года лесные пожары нанесли в России ущерба на 2,4 млрд рублей (около 37 млн долларов).

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