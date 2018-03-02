Кадыров предложил вариант названия для новой крылатой ракеты Путина

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил назвать новую крылатую ракету, которую представил президент России, "Пальмирой" в честь сирийского города, в боях за который погибли российские военные.

Он перечислили несколько летчиков, которых подбили в Сирии.

"Я хочу предложить свой вариант. Ракету надо назвать в честь наших ребят, погибших в Сирии. В честь летчика, героя России Романа Филипова, который взорвал себя, окруженный боевиками, со словами: "Это вам за пацанов". В честь старшего лейтенанта Александра Прохоренко, который вызвал огонь на себя, после того как был обнаружен террористами и окружен. В честь подполковника Олега Пешкова, чей самолет был сбит ВВС Турции. И других ребят. "Чудо" – один из вариантов переводов названия сирийского города Пальмира. Победа России в Пальмире – стала решающим моментом в сражении с запрещенной террористической группировкой ИГИЛ. На мой взгляд, название "Пальмира" для ракеты хранит в себе имена всех тех, кто не щадя жизни своей боролся со злом", – отметил Кадыров.

Напомним, 1 марта во время выступления перед Федеральным собранием российский лидер заявил, что РФ никому не угрожает, но во всеуслышание побряцал оружием. Путин рассказал, какие новые виды вооружения разрабатываются в России и что для них теперь не помеха любая система ПРО.

В свою очередь стало известно, как в США отреагировали на новые ядерные угрозы России. В ролике Путина с новой ядерной ракетой "Сармат" американцы узрели демонстрацию удара по американскому континенту.