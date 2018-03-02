Путин играл на публику: как в США отреагировали на новые ядерные угрозы России

Сегодня, 10:33

В ролике Путина США узрели демонстрацию удара новым оружием по американскому континенту

США не бояться Путина. Фото: коллаж &quot;Сегодня&quot; (AFP, forexaw.com)
США не бояться Путина. Фото: коллаж "Сегодня" (AFP, forexaw.com)

Показанная президентом РФ Владимиром Путиным новая ядерная ракета "Сармат" не испугала американцев, которые считают, что их обороне нет равных. В США считают, что новое оружие россиян носит дестабилизирующий характер.

Так, в Госдепе США не удивлены разработками новых вооружений Россией, но раскритиковали показанное Путиным видео, в котором узрели нападение на США.

"Было печально смотреть видеоролик, демонстрировавший ядерную атаку на Соединенные Штаты. Мы не считаем, что это ответственное поведение международного игрока. Мы знаем, что в России скоро состоятся выборы, и мы считаем, что он определенно играл на публику", – сказала спикер ведомства Хизер Нойерт.

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В свою очередь спикер Белого дома Сара Сандерс уверена, что американцам нечего бояться, так как оборона США, по ее словам, не имеет равных, и не будет иметь их и в дальнейшем.

Кроме того, в Белом доме подчеркнули, что громкое заявление президента России подтвердило то, что Россия разрабатывает дестабилизирующие вооружения уже больше 10 лет, вопреки взятым на себя обязательствам по международным соглашениям.

В министерстве обороны США считают, что бряцанье Путиным новым оружием не изменит военную стратегию американцев.

"Мы следили за Россией долгое время. Мы не удивлены. И мы готовы. Такое оружие, которое обсуждалось, разрабатывается долгое время. Так что наша военная стратегия учитывает все эти разработки. Наши стратегические вооружения аналогичны", – сказала представитель Пентагона Дана Уайт.

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Она считает, что для США необходимы разработки ядерных вооружений малой мощности, как ядерный ответ России.

"Россия сделала много вещей, которые не соответствуют РСМД (Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности). Нам нужно быть уверенными в том, что наши запасы ядерного оружия достаточны для сдерживания", – добавил она.

Отметим, что, возможно, из-за выступления Путина с ядерными угрозами Госдеп утвердил поставки Javelin в Украину. Стало известно, что американское внешнеполитическое ведомство дало "зеленый свет" на поставку ПТРК в Украину на суму в 47 млн долл.

"Система Javelin поможет Украине создать долгосрочный оборонительный потенциал для защиты ее суверенитета и территориальной целостности с целью удовлетворения своих требований национальной обороны", – об этом заявили в Пентагоне.
Россия, США, Путин, ракеты, ядерное оружие
Источник:

"Сегодня"

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