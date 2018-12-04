"Какой-то там Кант": в России военный прочитал перед строем худшую лекцию о философии (видео)

Сегодня, 04:50

В октябре 2018 года в России стартовал проект по переименованию многих региональных аэропортов


В соцсетях появилось видео с высокопоставленным военным Балтийского флота РФ, который подробно разъясняет подчиненным, за кого надо и не надо голосовать при выборе имени для местного аэропорта. А не надо за философа Иммануила Канта, который, по словам военного, "предал свою родину, унижался и на коленях ползал", а также писал всякие непонятные книжки, которые никто в строю все равно не читал.

В октябре 2018 года в России стартовал проект по переименованию многих региональных аэропортов. Долгое время, по данным российских СМИ, самыми эпичными были споры вокруг омского аэропорта, который многие пользователи рунета хотели назвать в честь музыканта Егора Летова.

В Калининграде в голосовании долгое время лидировал родившийся в Кёнигсберге немецкий философ Иммануил Кант, в соперниках у которого были императрица Елизавета Петровна, маршал Василевский и генерал армии Черняховский. Но в конце ноября, когда до завершения конкурса оставалось совсем чуть-чуть, против Канта последовательно выступили депутат Госдумы и местные жители. Первый назвал саму идею дать аэропорту имя философа непатриотичной и оскорбляющей ветеранов, а вторые облили памятник Канту розовой краской.

Как оказалось, это были еще не все публичные акции против философа. В калининградских пабликах в соцсетях стало распространяться видео, на котором высокопоставленный военнослужащий Балтийского флота перед строем обращается к подчиненным с крайне настоятельной просьбой не голосовать за Канта.

"Для всех здесь стоящих убедительная просьба. Там у нас четыре кандидата претендуют, значит, для того чтобы аэропорт носил его имя. Вот, это, Елизавета Петровна, внучка императора, небезызвестный какой-то там Иммануил Кант и два полководца. Все говорят Кант, Кант там еще чего-то. Этот человек предал свою родину, унижался и на коленях ползал, чтобы ему дали кафедру, понимаете, в университете, чтобы он там преподавал, писал какие-то непонятные книги, которые никто из здесь стоящих не читал и никогда читать не будет. А мы как люди военные, понимаете, люди, имеющие отношение к вооруженным силам, к Балтийскому флоту, должны помнить, благодаря кому мы находимся вообще сейчас здесь. Благодаря кому существует Балтийский флот", – пафосно говорит военный.

Завершил он свою речь просьбой к военнослужащим и их "родным, близким, сестрам, женам" голосовать за маршала Александра Василевского, потому что "негоже аэропорту области и города, где лилась кровь советских солдат и офицеров, носить имя чужестранца".

Отмечается, что в голосовании, завершившемся в итоге 30 ноября, победила Елизавета Петровна.

Но официальные итоги будут подведены организаторами 4 декабря. Однако, сообщается, если бы нынешние показатели стали реальностью, то в России появилось бы сразу несколько аэропортов имени Лермонтова, а в Пскове — имени княгини Ольги.

Напомним,за скандальным заявлением президента РФ Владимира Путина о "младенцах на завтрак" для властей Украины скрывается традиционная пропагандистская тактика Кремля по оправданию агрессивных действий России против Украины с перекладыванием ответственности за агрессию на Киев и страны Запада. Причем российский лидер продолжает давить на то, что в экономических проблемах россиян якобы виновны США, западные партнеры Украины и украинская сторона, а не само руководство РФ.

Ранее было названо самое любимое занятие россиян.

Также мы писали, что назван рейтинг городов России, где люди чаще используют ненормативную лексику, обнародовало российское маркетинговое агентство ZOOM MARKET.
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Источник:

Medialeaks

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