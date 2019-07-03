Катастрофа на "Лошарике": известны имена моряков, погибших на подлодке
Среди погибших – как минимум двое Героев России
Среди 14 российских моряков-глубоководников, погибших в результате пожара на мини-подлодке АС-12 "Лошарик" в Баренцевом море 1 июля, было как минимум два Героя России.
Ссылаясь на собственные источники, издание Baza утверждает, что это – капитан первого ранга, командир экипажа Денис Долонский и капитан первого ранга Николай Филин.
Кроме них, задохнувшись продуктами горения (такая причина смерти моряков была озвучена Минобороны РФ), погибли капитан первого ранга Андрей Воскресенский, капитан второго ранга Дмитрий Соловьев и Денис Опарин.
Отмечается, что всего на борту подводного судна находились 25 российских офицеров. Все они были приписаны к военной части №45707 в Петергофе. Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, что среди погибших было семь капитанов первого ранга.
Деятельность военчасти подчиняется Главному управлению глубоководных исследований Министерства обороны, а информация о ней сопровождается грифом "Совершенно секретно", пишет "Фонтанка".
Официальные представители Минобороны РФ отказались приводить подробности миссии "Лошарика", однако в соцсетях утверждают, что военная часть, к которой были приписаны погибшие моряки, занимается разведкой.
О самой подлодке известно, что она не носила вооружения, но могла опускаться на глубину до 6 километров.
Напомним, что по неофициальной версии причиной ЧП на субмарине стал взрыв газа, на что указывает контузия пострадавших акванавтов. В российском Минобороны это отрицают.
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