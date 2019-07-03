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Катастрофа на "Лошарике": известны имена моряков, погибших на подлодке

3 июля, 17:46

Среди погибших – как минимум двое Героев России

Субмарина. Фото: REUTERS
Субмарина. Фото: REUTERS.

Среди 14 российских моряков-глубоководников, погибших в результате пожара на мини-подлодке АС-12  "Лошарик" в Баренцевом море 1 июля, было как минимум два Героя России.

Ссылаясь на собственные источники, издание Baza утверждает, что это – капитан первого ранга, командир экипажа Денис Долонский и капитан первого ранга Николай Филин.

Кроме них, задохнувшись продуктами горения (такая причина смерти моряков была озвучена Минобороны РФ), погибли капитан первого ранга Андрей Воскресенский, капитан второго ранга Дмитрий Соловьев и Денис Опарин.

Фото: t.me/s/milinfolive

Отмечается, что всего на борту подводного судна находились 25 российских офицеров. Все они были приписаны к военной части №45707 в Петергофе. Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, что среди погибших было семь капитанов первого ранга.

Деятельность военчасти подчиняется Главному управлению глубоководных исследований Министерства обороны, а информация о ней сопровождается грифом "Совершенно секретно", пишет "Фонтанка".

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Официальные представители Минобороны РФ отказались приводить подробности миссии "Лошарика", однако в соцсетях утверждают, что военная часть, к которой были приписаны погибшие моряки, занимается разведкой.

Фото: t.me/s/milinfolive

О самой подлодке известно, что она не носила вооружения, но могла опускаться на глубину до 6 километров.

Напомним, что по неофициальной версии причиной ЧП на субмарине стал взрыв газа, на что указывает контузия пострадавших акванавтов. В российском Минобороны это отрицают.


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Тег Россия, взрыв, моряки, подлодка, подводная лодка, субмарина, Лошарик

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