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Ким Чен Ын подарил Путину меч, а тот ему – монетку

Сегодня, 13:01

Лидер КНДР преподнес хозяину Кремля "олицетворяющий силу и душу" традиционный корейский меч

Ким Чен Ын и Владимир Путин. Фото: Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin
Ким Чен Ын и Владимир Путин. Фото: Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin.

После переговоров с президентом России Владимиром Путиным, которые сейчас проходят во Владивостоке, северокорейский лидер Ким Чен Ын преподнес ему подарок – меч с этнической отделкой.

Фото: twitter.com/dimsmirnov175
Фото: twitter.com/dimsmirnov175

По словам главы КНДР, это – традиционный корейский меч, который "олицетворяет силу и душу — мою и нашего народа". Также Ким Чен Ын заявил о поддержке Путина.

Взамен российский лидер дал своему собеседнику монету.

Северокорейский лидер прибыл в российское Приморье накануне на бронепоезде. Для него это первый зарубежный визит после переизбрания на пост председателя Госсовета КНДР.

Напомним, что для Ким Чен Ына во Владивостоке подготовили представление в Приморском океанариуме. Лидеру КНДР показали водное шоу морских млекопитающих, новые кораллы, зебровых акул и растущую семьей пингвинов Гумбольдта.


Мы также писали о курьезе, произошедшем с лидером Северной Кореи по приезду во Владивосток, где его бронепоезд догоняли охранники и протиральщики. Любопытно то, что сотрудники охраны в белых перчатках на ходу протирали поручни и вагон, из которого должен был выйти лидер КНДР.

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Тег Россия, Путин, оружие, КНДР, подарок, владивосток, меч, Ким Чен Ын, Северная Корея

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Источник:

ТАСС

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