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Конституцию России переписали под Путина: соцсети бурно отреагировали

10 марта, 17:04

Станислав Кожемякин

Обнуление президентских сроков Владимира Путина шокировало россиян

Инициатива российских депутатов из президентской партии разрешить президенту РФ Владимиру Путину переизбираться неопределенное количество раз не могла оставить пользователей соцсетей равнодушными.

И оппозиционные политики, и обычные юзеры увидели в идее бывшего космонавта, а ныне члена Госдумы Валентины Терешковой обнулить президентские сроки Путина путь к узурпации власти и уничтожение самого принципа сменяемости власти в стране.

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Фото: Yuri Kochetkov/Pool via REUTERS

Напомним, что 10 марта перед голосованием по поправкеТерешковой в Госдуме выступил сам Путин, назвав обнуление президентских сроков возможным, если это одобрит Конституционный суд РФ. В итоге поправку приняли голосами 380 депутатов.

В ней говорится, что ограничение для одного и того же лица в виде двух президентских сроков "не препятствует лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента Российской Федерации на момент вступления данной поправки в силу, участвовать в качестве кандидата на выборах президента Российской Федерации... вне зависимости от числа сроков, в течение которых указанное лицо занимало и (или) занимает эту должность". Фактически, она касается исключительно Владимира Путина и Дмитрия Медведева.

Любопытно, что ранее хозяин Кремля объяснил, почему его нельзя заменить на посту президента РФ.

О своей конституционной реформе Владимир Путин сообщил в ежегодном обращении к Федеральному собранию 15 января. Позже Госдума приняла его поправки к Конституции в первом чтении:

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Россия Конституция узурпация Владимир Путин

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