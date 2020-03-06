"Сейчас важнее стабильность": Путин объяснил, почему его нельзя менять

Президент России намекнул, что пока что не собирается уступать свое место преемнику

Президент России Владимир Путин не согласится возглавить Госсовет, который будет создан в соответствии с инициированной им же конституционной реформой.

Об этом он заявил на встрече с представителями общественности в Ивановской области РФ. По словам Путина, его согласие возглавить Госсовет окажет губительное влияние на Россию и приведёт к ситуации двоевластия.

"Я чего опасаюсь, почему не хочу менять сроки: я не себя боюсь, я с ума не сойду. Дело не во мне. Мы же вносим поправки в Конституцию не на пять, не на десять лет. Минимум лет на 30, на 50. Поэтому я считаю, что на будущее", – заявил Путин.

Кроме того, он намекнул, что совершенно не собирается освобождать кресло для своего преемника.

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"Сейчас, наоборот, важнее, стабильность, спокойное развитие страны. Но потом, когда страна наберет побольше уверенности в себе, побольше ресурсов, тогда точно совершенно нужно обеспечить сменяемость власти", – добавил хозяин Кремля.

Путин добавил, что "без сильной президентской власти стране будет плохо", поскольку в России нет устойчивых политических партий.

Напомним, что 15 января, вскоре после ежегодного обращения президента России Владимира Путина к Федеральному собранию, Дмитрий Медведев заявил о сложении полномочий премьер-министра. Недолго думая, Путин поручил создать для него новую должность заместителя председателя Совета безопасности РФ.

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