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Коронавирус подбирается к России: госпитализировали студента из Италии с подозрением на новую пневмонию

5 марта, 00:04

Елена Кузьмич

В больницах находятся 26 человек с подозрением на коронавирус, которые прибыли из стран, где зафиксированы вспышки коронавируса

В Санкт-Петербурге проживающий в общежитии итальянский студент был госпитализирован с симптомами ОРВИ в инфекционную больницу имени Боткина.

Об этом сообщает пресс-служба городского управления Роспотребнадзора.

Также проводятся карантинные мероприятия в общежитии, где он жил.

Медики занимаются лечением студента и обследованием на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию.

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В больнице находятся 26 человек с подозрением на коронавирус, которые прибыли из стран, где зафиксированы вспышки коронавируса.

В России сейчас известно об одном человеке, проходящем лечение от коронавирусной инфекции.

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Всего в России подтвердили шесть заражений коронавирусной инфекцией.

Напомним, что ранее сообщалось, что медики зафиксировали за сутки 2223 новых случая заражения коронавирусом в мире, причем, 120 из которых приходятся на Китай, откуда и началась эпидемия.

Добавим, что из-за подозрения на коронавирус в Москве был перенесен матч высшего дивизиона Северо-западной лиги ЛФЛ Москвы между командами "СССР" и "Мегамужики".

Стоит отметить, что Италия остается главным европейским очагом коронавирусной инфекции.

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Россия Италия студент заражение коронавирус

Источник: Интерфакс

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