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Коронавирус в России значительно ухудшил отношение к власти: исследование

26 мая, 17:49

Татьяна Очеретяна

Только десятая часть опрошенных стали более уверенными в помощи власти

За время эпидемии коронавируса в России, где обновился максимум умерших пациентов с COVID-19 за сутки, 61% граждан стали меньше доверять властям страны. Об этом говорится в сводке компании компании Online Market Intelligence и центра социального проектирования "Платформа".

В документе указали, что только у 10% опрошенных повысилась уверенность в том, что государство придет на помощь в трудную минуту. Вместе с тем 54% россиян стали меньше доверять официальным СМИ и телеканалам, у 43% – снизился уровень доверия к российскому здравоохранению.

Более того, 42% опрошенных стали менее уверенными в стабильности компаний, где они работают. Также 24% россиян заявили о снижении доверия к людям вообще, а у 25% опрошенных снизилась уверенность в том, что им есть на кого положиться.

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Напомним, в России депутат Ярославской областной думы Ольга Секачева на заседании 22 мая зачитала рассказ пациентки с коронавирусом, которая лечилась в больнице села Карабиха. Депутат рассказала, что автор письма почти не получала помощь, а в больнице за две недели умерло много людей. В свою очередь заместитель председателя правительства Ярославской области Анатолий Гулин признал, что официально смерть от коронавируса фиксируется только в отсутствие других заболеваний.

Кроме того, в России за прошлую неделю зарегистрировали три антирекорда по смертности от коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Россия карантин власти коронавирус

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