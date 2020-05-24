"Не переживайте, они не встанут": пациентка с COVID-19 в России рассказала о десятках трупов в больнице

В России депутат Ярославской областной думы Ольга Секачева на заседании 22 мая зачитала рассказ пациентки с коронавирусом, которая лечилась в больнице села Карабиха. Выступление опубликовал Telegram-канал "Дядя Леша", который ведет журналист Алексей Яковлев.

Депутат рассказала, что автор письма почти не получала помощь, а в больнице за две недели умерло много людей.

"Мне страшно вспоминать, что я там пережила. Меня почти не лечили, лежала две недели просто так. Не знаю, что они делали. Три дня давали азитромицин – три укола, две капельницы. Рентген не делали ни разу. (…) После проверки убрали трупы, которые стояли десятками у дверей моей палаты, в пяти метрах от моей кровати. На мою просьбу убрать трупы сказали: "Не переживайте, они не встанут", – прочитала Секачева.

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После этого депутат напомнила, что, согласно официальным данным, в области от коронавирусной инфекции умерли 13 человек. По словам Секачевой, если смерти больных с коронавирусом с сопутствующими заболеваниями не учитываются в статистике жертв COVID-19, правильным было бы публиковать эту статистику отдельно.

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В свою очередь заместитель председателя правительства Ярославской области Анатолий Гулин признал, что официально смерть от коронавируса фиксируется только в отсутствие других заболеваний. Исходя из того, что только в коронавирусных больницах Ярославля умерло 109 человек, а официально причина смерти COVID указана лишь у 13 человек, можно говорить о занижении показателя смертности в 8-10 раз. Это примерно соответствует мировому значению фатальности вируса.

Напомним, в России установили третий за неделю антирекорд смертности от COVID-19.С начала распространения болезни в РФ скончался 3541 человек, из них 153 – за последние сутки, 23 мая.

Кроме того, тройка стран-лидеров по количеству выявленных случаев заболевания COVID-19 изменилась. Бразилия обогнала Россию по количеству зараженных, и РФ сместилась на третье место антирейтинга.

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