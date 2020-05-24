Третий антирекорд за неделю: в России сильно выросла смертность от COVID-19

В России, которая спустилась на третье место в мире по распространению коронавирусной инфекции, установили третий за неделю антирекорд смертности от COVID-19.

Как сообщили в российском штабе по противодействию эпидемии, с начала распространения болезни в РФ в скончался 3541 человек, из них 153 – за последние сутки, 23 мая.

Это новый абсолютный максимум за все время эпидемии в РФ. О прежнем рекорде – 150 погибших – сообщили 21 мая. Также на этой неделе был установлен предыдущий рекорд – 19 мая скончались 135 человек с COVID-19. С этого же дня число смертей в стране не опускалось ниже ста.

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При этом за прошедшие сутки в России обнаружили 8599 новых инфицированных, совокупное количество которых теперь достигает 344 481 – это третий по величине показатель в мире после Бразилии (347,4 тыс.) и США (1,62 млн). Лидер по числу новых заболевших – Москва (2516).

С начала пандемии в России побороли болезнь 113 299 человек, из которых 5363 – за последние сутки.

Напомним, что российские власти долгое время готовились к Параду победы на 9 мая. Однако в итоге Путин все же отменил мероприятие. Несмотря на это, позже стало известно, что на репетициях военного праздника как минимум 376 военных заразились коронавирусом.